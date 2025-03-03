Тарасюк фінішував у топ-20 масстарту на юніорському ЧС-2025

Український біатлоніст Тарас Тарасюк фінішував 17-м у масстарті-60 серед юнаків на юніорському чемпіонаті світу 2025 року в шведському Естерсунді. Він чисто пройшов перші два вогневих рубежі, проте допустився сумарно 5 промахів на двох стійках, програвши у підсумку переможцеві 2 хвилини та 27 секунд.

Інший представник України, Олександр Біланенко, сумарно припустився 8 промахів і фінішував 36-м із відставанням у 4 хвилини та 19 секунд.

Всі три медалі забрали представники Франції. Перемогу здобув Лео Карльє, компанію на подіумі йому склали Флавіо Гі та Каміль Граталуп-Маніссоль.

Підсумкові результати:

1. Лео Карльє (Франція) (2+0+1+1) 35:52,2

2. Флавіо Гі (Франція) (0+0+3+3) +20,4

3. Каміль Граталуп-Маніссоль (Франція) (1+1+2+2) +33,3

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17. Тарас Тарасюк (Україна) (0+0+3+2) +2:27,8

36. Олександр Біланенко (Україна) (3+1+2+2) +4:19,9

Раніше у жіночому масстарті 15-ю стала Ірина Шевченко.