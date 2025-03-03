Вінгер Карпат продовжить кар'єру в бразильській Серії Б

Атакувальний півзахисник львівських Карпат Стеніо став гравцем бразильської Америки Мінейро.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

Орендна угода розрахована до 31 грудня 2025 року і міститиме в собі право викупу для представника Серії Б.

Нагадаємо, Стеніо став гравцем Карпат влітку 2024 року і з того часу не встиг відзначитись результативними діями, взявши участь у 15 матчах.

Раніше повідомлялось, що львів'яни припинили співпрацю зі скандальним менеджером, який не повернувся в Україну після зимових зборів.