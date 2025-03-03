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Вінгер Карпат продовжить кар'єру в бразильській Серії Б

Володимир Максименко — 3 березня 2025, 13:47
Вінгер Карпат продовжить кар'єру в бразильській Серії Б
Стеніо
Карпати

Атакувальний півзахисник львівських Карпат Стеніо став гравцем бразильської Америки Мінейро.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

Орендна угода розрахована до 31 грудня 2025 року і міститиме в собі право викупу для представника Серії Б.

Нагадаємо, Стеніо став гравцем Карпат влітку 2024 року і з того часу не встиг відзначитись результативними діями, взявши участь у 15 матчах.

Раніше повідомлялось, що львів'яни припинили співпрацю зі скандальним менеджером, який не повернувся в Україну після зимових зборів.

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