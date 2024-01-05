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Мхітарян: Я виступатиму за Інтер до 37 років

Генріх Мхітарян прокоментував своє майбутнє в Інтері
Сьогодні 13:39 171 0
Мхітарян: Я виступатиму за Інтер до 37 років
#Інтер, #Генріх Мхітарян

Джерело - football.ua.

34-річний півзахисник Інтера Генріх Мхітарян хоче грати у Мілані щонайменше три роки.

Про це розповів сам футболіст.

"Інтер — мій дім, і я радий бути тут. Говорячи про це, я маю на увазі багато — не лише товаришів по команді, а й уболівальників, працівників клубу.

Я виступатиму за команду доти, доки мені не виповниться 37 років, і зроблю все для того, щоб тримати себе у формі.

Я грав у великих європейських клубах і можу сказати, що Інтер перебуває на тому ж рівні, що й еліта футболу", — розповів Мхітарян.

У поточному сезоні Мхітарян зіграв за Інтер у 24 матчах у всіх турнірах, на його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.

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