Мхітарян: Я виступатиму за Інтер до 37 років

34-річний півзахисник Інтера Генріх Мхітарян хоче грати у Мілані щонайменше три роки.

Про це розповів сам футболіст.

"Інтер — мій дім, і я радий бути тут. Говорячи про це, я маю на увазі багато — не лише товаришів по команді, а й уболівальників, працівників клубу.

Я виступатиму за команду доти, доки мені не виповниться 37 років, і зроблю все для того, щоб тримати себе у формі.

Я грав у великих європейських клубах і можу сказати, що Інтер перебуває на тому ж рівні, що й еліта футболу", — розповів Мхітарян.