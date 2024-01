Шахтар близький до підписання півзахисника Палмейрас Кевіна

Шахтар близький до угоди з Палмейрас щодо трансферу вінгера Кевіна.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори за участю всіх сторін знаходяться на фінальній стадії.

