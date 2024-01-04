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Шахтар близький до підписання півзахисника Палмейрас Кевіна

Переговори за участю всіх сторін знаходяться на фінальній стадії
Сьогодні 22:52 170 0
Шахтар близький до підписання півзахисника Палмейрас Кевіна
#Палмейрас, #Шахтар, #Кевін

Джерело - Чемпіон.

Шахтар близький до угоди з Палмейрас щодо трансферу вінгера Кевіна.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори за участю всіх сторін знаходяться на фінальній стадії.

Раніше бразильський клуб не влаштувала запропонована "гірниками" сума 10 млн євро+4 млн можливих бонусів.

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