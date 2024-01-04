Шахтар близький до підписання півзахисника Палмейрас Кевіна

Джерело - Чемпіон.
Шахтар близький до угоди з Палмейрас щодо трансферу вінгера Кевіна.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Переговори за участю всіх сторін знаходяться на фінальній стадії.
🟠🇧🇷 Understand Shakhtar Donetsk are closing in on deal to sign Palmeiras talented 20 year old winger Kevin.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024
Agreement at the final stages between all parties involved. pic.twitter.com/6NLbcNrVaF
Раніше бразильський клуб не влаштувала запропонована "гірниками" сума 10 млн євро+4 млн можливих бонусів.
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