Рома Довбика провела ребрендінг емблеми

Футбольний клуб Рома, у складі якого грає український нападник Артем Довбик, провів ребрендінг, презентувавши нову емблему.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

"Ми з гордістю повідомляємо про повернення нашої історичної емблеми як символу ідентичності. Рішення ухвалено з урахуванням історії та побажань наших вболівальників.

Втім, насамперед це відданість майбутньому клубу, яке включатиме також новий стадіон: дім, якого вартують наші вболівальники", – йдеться у повідомленні.