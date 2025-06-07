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Рома Довбика провела ребрендінг емблеми

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 12:32
Рома Довбика провела ребрендінг емблеми
Артем Довбик
Getty Images

Футбольний клуб Рома, у складі якого грає український нападник Артем Довбик, провів ребрендінг, презентувавши нову емблему.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

"Ми з гордістю повідомляємо про повернення нашої історичної емблеми як символу ідентичності. Рішення ухвалено з урахуванням історії та побажань наших вболівальників.

Втім, насамперед це відданість майбутньому клубу, яке включатиме також новий стадіон: дім, якого вартують наші вболівальники", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що хоча емблема й стала більш мінімалістично, слідуючи сучасним тенденціям, загальна концепція збереглась незмінною.

Раніше культовий англійський клуб оголосив про рішення змінити емблему.

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