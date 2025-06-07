Рома Довбика провела ребрендінг емблеми
Артем Довбик
Getty Images
Футбольний клуб Рома, у складі якого грає український нападник Артем Довбик, провів ребрендінг, презентувавши нову емблему.
Про це повідомила пресслужба "вовків".
"Ми з гордістю повідомляємо про повернення нашої історичної емблеми як символу ідентичності. Рішення ухвалено з урахуванням історії та побажань наших вболівальників.
Втім, насамперед це відданість майбутньому клубу, яке включатиме також новий стадіон: дім, якого вартують наші вболівальники", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що хоча емблема й стала більш мінімалістично, слідуючи сучасним тенденціям, загальна концепція збереглась незмінною.
Раніше культовий англійський клуб оголосив про рішення змінити емблему.