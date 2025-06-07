Проєкт нової ліги НБА в Європі буде створений не так швидко, як вважалося
Комісар НБА Адам Сільвер заявив, що проєкт нової ліги в Європи перебуває на ранній стадії розробки.
Слова 63-річного американця наводить ESPN.
Наприкінці березня НБА та ФІБА підтвердили плани про створення нового чемпіонату в Європі, який стане прямим конкурентом Євроліги.
Спочатку вважалося, що цей проєкт буде втілений у життя вже в 2026 році. Проте Сільвер зізнався, що для цього знадобиться щонайменше ще кілька років.
"Я скажу, що термін вимірюється роками, а не місяцями. Тож, до запуску ще щонайменше кілька років. Це буде величезна робота.
І хоча ми хочемо рухатися вперед цілеспрямовано, ми також хочемо переконатися, що консультуємося з усіма відповідними зацікавленими сторонами, тобто з існуючою лігою, її командами, європейськими гравцями, медіа-компаніями, маркетинговими партнерами. Попереду ще багато роботи", – сказав Сільвер.
Нагадаємо, що в травні стало відомо про розширення Євроліги, яка також видала клубам ліцензії.
Раніше стало відомо, що НБА змінить формат проведення Матчу всіх зірок у 2026 році.