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Проєкт нової ліги НБА в Європі буде створений не так швидко, як вважалося

Олексій Погорелов — 7 червня 2025, 12:49
Проєкт нової ліги НБА в Європі буде створений не так швидко, як вважалося
НБА
Sportico

Комісар НБА Адам Сільвер заявив, що проєкт нової ліги в Європи перебуває на ранній стадії розробки.

Слова 63-річного американця наводить ESPN.

Наприкінці березня НБА та ФІБА підтвердили плани про створення нового чемпіонату в Європі, який стане прямим конкурентом Євроліги.

Спочатку вважалося, що цей проєкт буде втілений у життя вже в 2026 році. Проте Сільвер зізнався, що для цього знадобиться щонайменше ще кілька років.

"Я скажу, що термін вимірюється роками, а не місяцями. Тож, до запуску ще щонайменше кілька років. Це буде величезна робота.

І хоча ми хочемо рухатися вперед цілеспрямовано, ми також хочемо переконатися, що консультуємося з усіма відповідними зацікавленими сторонами, тобто з існуючою лігою, її командами, європейськими гравцями, медіа-компаніями, маркетинговими партнерами. Попереду ще багато роботи", – сказав Сільвер.

Нагадаємо, що в травні стало відомо про розширення Євроліги, яка також видала клубам ліцензії.

Раніше стало відомо, що НБА змінить формат проведення Матчу всіх зірок у 2026 році.

баскетбол Європа НБА Адам Сільвер

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