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Манчестер Юнайтед покращив свою пропозицію Брентфорду щодо Мбемо

Олексій Погорелов — 7 червня 2025, 13:05
Манчестер Юнайтед покращив свою пропозицію Брентфорду щодо Мбемо
Бріан Мбемо
IMAGO

Манчестер Юнайтед не втрачає надій домовитися з Брентфордом про трансфер Бріана Мбемо.

Про це повідомляє ESPN.

Нещодавно з'явилася інформація, що "бджоли" відхилили першу пропозицію манкуніанців, які в сумі давали за 25-річного вінгера 55 мільйонів фунтів.

"Червоні дияволи" покращили свою стартову пропозицію: тепер вони пропонують більше 60 мільйонів. МЮ хоче закрити цю угоду якнайшвидше.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед вже оформив трансфер гравця Вулвергемптона Матеуса Куньї, активувавши опцію про викуп його контракту.

Раніше стало відомо, що форвард МЮ Расмус Гойлунд може повернутися до італійської Серії А, де на нього розраховує Інтер.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Манчестер Юнайтед

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