Манчестер Юнайтед покращив свою пропозицію Брентфорду щодо Мбемо

Манчестер Юнайтед не втрачає надій домовитися з Брентфордом про трансфер Бріана Мбемо.

Про це повідомляє ESPN.

Нещодавно з'явилася інформація, що "бджоли" відхилили першу пропозицію манкуніанців, які в сумі давали за 25-річного вінгера 55 мільйонів фунтів.

"Червоні дияволи" покращили свою стартову пропозицію: тепер вони пропонують більше 60 мільйонів. МЮ хоче закрити цю угоду якнайшвидше.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед вже оформив трансфер гравця Вулвергемптона Матеуса Куньї, активувавши опцію про викуп його контракту.

Раніше стало відомо, що форвард МЮ Расмус Гойлунд може повернутися до італійської Серії А, де на нього розраховує Інтер.