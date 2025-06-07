Екстренер Шахтаря відмовився від роботи у Тоттенгемі

Колишній головний тренер Шахтаря, Сассуоло та Брайтона Роберто Де Дзербі відмовився від роботи у Тоттенгемі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Лондонці розглядали італійського фахівця як заміну Анге Постекоглу, якого звільнили напередодні.

🚨⚪️ Tottenham are prepared to advance in talks with leading candidate Thomas Frank in the next days.



Spurs also approached Roberto De Zerbi in the recent days… but the Italian head coach rejected as he wants to stay at Olympique Marseille. pic.twitter.com/5BGtYGLjli — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025

Де Дзербі вирішив залишитись у Марселі, оскільки задоволений чемпіонатом та стосунками у клубі. Тоттенгем, своєю чергою, просувається у переговорах з Томасом Франком.

Раніше повідомлялося, що на заміну австралійцю розглядаються кандидатури Андоні Іраоли з Борнмута та Марку Сілви з Фулгема.

Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.

Раніше стало відомо, що за підсумками кампанії клуб залишило чотири футболісти.