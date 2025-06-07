Екстренер Шахтаря відмовився від роботи у Тоттенгемі
Колишній головний тренер Шахтаря, Сассуоло та Брайтона Роберто Де Дзербі відмовився від роботи у Тоттенгемі.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Лондонці розглядали італійського фахівця як заміну Анге Постекоглу, якого звільнили напередодні.
Де Дзербі вирішив залишитись у Марселі, оскільки задоволений чемпіонатом та стосунками у клубі. Тоттенгем, своєю чергою, просувається у переговорах з Томасом Франком.
Раніше повідомлялося, що на заміну австралійцю розглядаються кандидатури Андоні Іраоли з Борнмута та Марку Сілви з Фулгема.
Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.
Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.
Раніше стало відомо, що за підсумками кампанії клуб залишило чотири футболісти.