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Екстренер Шахтаря відмовився від роботи у Тоттенгемі

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 12:55
Екстренер Шахтаря відмовився від роботи у Тоттенгемі
Роберто Де Дзербі
Getty Images

Колишній головний тренер Шахтаря, Сассуоло та Брайтона Роберто Де Дзербі відмовився від роботи у Тоттенгемі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Лондонці розглядали італійського фахівця як заміну Анге Постекоглу, якого звільнили напередодні.

Де Дзербі вирішив залишитись у Марселі, оскільки задоволений чемпіонатом та стосунками у клубі. Тоттенгем, своєю чергою, просувається у переговорах з Томасом Франком.

Раніше повідомлялося, що на заміну австралійцю розглядаються кандидатури Андоні Іраоли з Борнмута та Марку Сілви з Фулгема.

Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.

Раніше стало відомо, що за підсумками кампанії клуб залишило чотири футболісти.

Чемпіонат Англії, АПЛ Марсель Тоттенгем Роберто Де Дзербі

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