Чеботар, Захареєв та Харциз проведуть бої: файткард вечора боксу в Палаці Спорту
7 червня в "Палаці Спорту" відбудеться вечір боксу від промоутерських компаній Top Boxing Generation та BFL.pro. Головною подією івенту стане поєдинок за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі між Янісом Куриленком (13-1, 8 KO) та Андрієм Боришпольцем (11-3, 4 KO).
Боксери вже зустрічалися між собою у грудні минулого року. Після 10 раундів драматичного двобою Куриленко вийшов переможцем роздільним рішенням суддів та відібрав чемпіонські титули.
Бій Куриленко – Боришполець 2 стане першим в історії поєдинком між двома українцями, який очолить вечір боксу в "Палаці Спорту". Також це буде перший реванш в історії компанії Top Boxing Generation.
У межах андеркарду вболівальників очікує цілий ряд захопливих поєдинків. Зокрема, проспект Василь Чеботар (18-0, 9 KO) проведе бій за титул чемпіона світу WBC Youth. Це буде перший титульний бій для Чеботаря у професійному боксі.
Окрім цього в ринг вийдуть наймолодший чемпіон світу серед аматорів в історії України Юрій Захарєєв (1-0, 0 KO) та учасник Олімпійських ігор у Токіо Ярослав Харциз (6-0, 5 KO).
Файткард вечора боксу в Палаці спорту
- 14:00 | Артем Мельник (3-0, 3 KO; Житомир, Україна) – Іван Юхта (2-1, 2 KO; Харків, Україна)
6 раундів, вага до 90,7 кг
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14:40 | Герасименко (кік-боксинг) – Стетсій (кік-боксинг)
3 раунди, вага до 67 кг
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15:05 | Чабан (кік-боксинг) – Гуров (кік-боксинг)
3 раунди, вага до 71 кг
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15:35 | Матвій Ражба (1-0, 0 KO; Харків, Україна) – Роберт Сівач (4-4, 3 KO; Карвіна, Чехія)
4 раунди, вага до 79,4 кг
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16:15 | Михайло Дзязько (3-0, 1 KO; Київ, Україна) – Дмитро Цюпка (9-3, 5 KO; Балаклія, Україна)
6 раундів, вага до 57,2 кг
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17:05 | Юрій Захарєєв (1-0, 0 KO; Харків, Україна) – Борис Недбал (2-0, 2 KO; Словаччина)
6 раундів, вага до 72,6 кг
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17:45 | Михалиця (кік-боксинг) – Скурихін (кік-боксинг)
3 раунди, вага до 81 кг
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18:15 | Ярослав Харциз (6-0, 5 KO; Харків, Україна) – Дастон Садулу (13-2, 13 KO; Алга, Казахстан)
8 раундів, вага до 63,5 кг
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19:05 | Василь Чеботар (17-0, 8 KO; Одеса, Україна) – Назрі Рагімов (15-4, 8 KO; Бровари, Україна)
Бій за вакантний титул WBC YOUTH Super Welterweight
10 раундів, вага до 69,9 кг
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20:05 | Яніс Куриленко (13-1, 8 KO; Харків, Україна) – Андрій Боришполець (11-3, 4 KO; Київ, Україна)
Бій за титули Ukraine Super Lightweight та WBC Ukraine Super Lightweight
10 раундів, вага до 63,5 кг