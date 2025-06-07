Чеботар, Захареєв та Харциз проведуть бої: файткард вечора боксу в Палаці Спорту

7 червня в "Палаці Спорту" відбудеться вечір боксу від промоутерських компаній Top Boxing Generation та BFL.pro. Головною подією івенту стане поєдинок за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі між Янісом Куриленком (13-1, 8 KO) та Андрієм Боришпольцем (11-3, 4 KO).

Боксери вже зустрічалися між собою у грудні минулого року. Після 10 раундів драматичного двобою Куриленко вийшов переможцем роздільним рішенням суддів та відібрав чемпіонські титули.

Бій Куриленко – Боришполець 2 стане першим в історії поєдинком між двома українцями, який очолить вечір боксу в "Палаці Спорту". Також це буде перший реванш в історії компанії Top Boxing Generation.

У межах андеркарду вболівальників очікує цілий ряд захопливих поєдинків. Зокрема, проспект Василь Чеботар (18-0, 9 KO) проведе бій за титул чемпіона світу WBC Youth. Це буде перший титульний бій для Чеботаря у професійному боксі.

Окрім цього в ринг вийдуть наймолодший чемпіон світу серед аматорів в історії України Юрій Захарєєв (1-0, 0 KO) та учасник Олімпійських ігор у Токіо Ярослав Харциз (6-0, 5 KO).

Файткард вечора боксу в Палаці спорту