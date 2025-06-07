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Нью-йоркське серце: Нікс хочуть домовитися з тренером Далласа

Олексій Погорелов — 7 червня 2025, 12:26
Джейсон Кідд
Джейсон Кідд
Imagn Images

Нью-Йорк Нікс намагаються визначити, чи можна домовитися з Даллас Маверікс про перехід головного тренера Джейсона Кідда.

Про це повідомляє ESPN.

Після того, як був звільнений Том Тібодо, Нью-Йорк зробив Кідда головним претендентом на вільну посаду. Нікс ще не отримали дозвіл від Далласа на переговори з фахівцем, у якого залишилося два роки за чинним контрактом.

Повідомляється, що клуби можуть домовитися про обмін, проте Нью-Йорк має мало драфт-активів після того, як минулого літа він віддав Брукліну п'ять піків першого раунду за Мікала Бріджеса.

Варто зазначити, що саме в Нью-Йорку Кідд провів свій останній сезон у кар'єрі (2012/13). Він також був одним з кандидатів на посаду тренера Нікс у 2020 році, коли франшиза врешті-решт зробила ставку на Тібодо.

Джейсон Кідд очолює Даллас Маверікс з літа 2021 року. В 2024 році він довів команду до Фіналу НБА, її першого з чемпіонського 2011 року. Але Мавс програли Бостону в п'яти матчах.

Нагадаємо, що вчора, 6 червня, стартувала фінальна серія НБА між Оклахомою та Індіаною.

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