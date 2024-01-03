Челсі уникне звинувачень щодо порушення правил ФФП за сезон 2022/23

Джерело - Football London.
До 31 грудня 2023 року клуби АПЛ відзвітували перед лігою щодо своїх витрат у сезоні 2022/23.
Про це повідомляє Football.London.
АПЛ розгляне усі фінансові витрати клубів та у випадку необхідності до 14 січня може висунути звинувачення щодо порушення фінансового фейр-плею.
Челсі, скоріше за все, ніяких покарань не отримає. Ноттінгем Форест має найбільші шанси отримати звинувачення.
Клубам дозволено мати максимальні втрати у 105 мільйонів фунтів протягом трирічного періоду, але для Ноттінгема ця межа складає 61 мільйон, адже команда лише з сезону 2022/23 грає в АПЛ.
Раніше Мілнер вийшов на друге місце за кількістю матчів в історії АПЛ.
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