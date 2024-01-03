Челсі уникне звинувачень щодо порушення правил ФФП за сезон 2022/23

Ноттінгем Форест має найбільші шанси отримати звинувачення

Джерело - Football London.

До 31 грудня 2023 року клуби АПЛ відзвітували перед лігою щодо своїх витрат у сезоні 2022/23.

Про це повідомляє Football.London.

АПЛ розгляне усі фінансові витрати клубів та у випадку необхідності до 14 січня може висунути звинувачення щодо порушення фінансового фейр-плею.

Челсі, скоріше за все, ніяких покарань не отримає. Ноттінгем Форест має найбільші шанси отримати звинувачення.

Клубам дозволено мати максимальні втрати у 105 мільйонів фунтів протягом трирічного періоду, але для Ноттінгема ця межа складає 61 мільйон, адже команда лише з сезону 2022/23 грає в АПЛ.

Раніше Мілнер вийшов на друге місце за кількістю матчів в історії АПЛ.

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