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Галатасарай планує достроково повернути Зієша у Челсі

Хакім Зієш може повернутися у Челсі
Сьогодні 15:25 221 0
Галатасарай планує достроково повернути Зієша у Челсі
#Галатасарай, #Зієш, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Галатасарай планує у січні розірвати оренду угоду вінгера Хакіма Зієша та повернути його назад у Челсі.

Про це повідомляє NTV Spor з посиланням на DHA.

Причина полягає у тому, що у клубі очікували значно більшого внеску від 30-річного марокканця у результати команди. Зокрема турків турбують постійні травми коліна у футболіста, через які він пропустив багато матчів. Тепер Хакім ще й відправиться на Кубок Африки.

За пів сезону Зієш має 795 зіграних хвилин за 14 виходів на поле, в його активі 4 голи та 2 асисти. 

Нагадаємо, Зієш – у заявці збірної Марокко на Кубок Африки.

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