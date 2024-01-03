Галатасарай планує достроково повернути Зієша у Челсі

Хакім Зієш може повернутися у Челсі

Галатасарай планує у січні розірвати оренду угоду вінгера Хакіма Зієша та повернути його назад у Челсі.

Про це повідомляє NTV Spor з посиланням на DHA.

Причина полягає у тому, що у клубі очікували значно більшого внеску від 30-річного марокканця у результати команди. Зокрема турків турбують постійні травми коліна у футболіста, через які він пропустив багато матчів. Тепер Хакім ще й відправиться на Кубок Африки.

За пів сезону Зієш має 795 зіграних хвилин за 14 виходів на поле, в його активі 4 голи та 2 асисти.

Нагадаємо, Зієш – у заявці збірної Марокко на Кубок Африки.