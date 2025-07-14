УАФ відкрила перший офіційний фан-шоп

Українська асоціація футболу відкрила перший в історії фан-шоп збірної України.

Про це повідомляє УАФ.

Відкриття було присвячене першому офіційному матчу національної команди, який відбувся рівно 131 рік тому, у Стрийському парку Львова.

У фан-шопі УАФ вболівальники зможуть придбати футболку збірної, стильний мерч та іншу атрибутику. Сервіс працює у тестовому режимі, асортимент буде збільшуватись. Скоро запланований вихід нової футбольної патріотичної колекції.

Також презентована ексклюзивна послуга персоналізації – можливість нанести на футболку власне прізвище та номер.

Напередодні Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував новачка УПЛ СК Полтаву за махінації під час проходження атестації на участь у Прем'єр-лізі.