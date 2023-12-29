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Хакімі та Зієш – у заявці збірної Марокко на Кубок Африки

Стала відома заявка збірної Марокко
Сьогодні 12:52 171 0
Хакімі та Зієш – у заявці збірної Марокко на Кубок Африки

Джерело - frmf.ma.

Збірна Марокко оголосила заявку на Кубок Африки.

До списку потрапили 27 гравців:

Воротарі: Яссін Буну (Аль-Хілаль), Мунір Мохамеді (Аль-Вахда Мекка), Мехді Бенабід (ФАР).

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Мохамед Шібі (Пірамідс), Абдель Абкар (Алавес), Наєф Агерд (Вест Гем), Ромен Саїс (Аль-Шабаб), Юніс Абдельгамід (Реймс), Шаді Ріад (Бетіс), Нуссаїр Мазрауї (Баварія), Яг'я Аттіят-алла (Відад).

Півзахисники: Селім Амалла (Валенсія), Амір Річардсон (Реймс), Уссама Ель-Аззузі (Болонья), Софьян Амрабат (Манчестер Юнайтед), Аззедін Унаї (Марсель), Біляль Ель-Ханнус (Генк).

Нападники: Хакім Зієш (Галатасарай), Ісмаель Сайбарі (ПСВ), Амін Адлі (Баєр), Аюб Ель-Каабі (Олімпіакос), Юссеф Ен-Несірі (Севілья), Тарік Тіссудалі (Гент), Амін Аріт (Марсель), Абде Еззальзулі (Бетіс), Соф’ян Буфаль (Аль-Райян)

Суперниками Марокко по групі F будуть Конго, Замбія та Танзанія.

Кубок Африки відбудеться з 13 січня по 11 лютого.

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