Тур де Франс. Саймон Єйтс переміг із відриву, Погачар віддав лідерство

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Саймон Єйтс став переможцем 10 етапу Тур де Франс-2025. Етап відбувався у національне французьке свято, День взятті Бастилії, перемоги на таких етапах особливо престижні.

Маршрут 10 етапу Тур де Франс-2025 Letour.fr

Сьогодні гонщики подолали 165 км середньогірської дистанції з Еннеза до Ле Мон Дор. На шляху гонщиків зустрілися 7 перевалів другої та один – третьої категорії складності.

У боротьбі з відриву Єйтс на 9 секунд випередив нідерландця Таймена Аренсмана із команди Ineos Grenadiers. Топ-3 замкнув ірландець Бен Хілі з EF Education EasyPost, який перехопив у Тадея Погачара жовту майку лідера загального заліку.

Результати 10 етапу:

Загальний залік:

Вчора 9 етап виграв Тім Мерлір. Завтра, 15 липня, на Тур де Франс-2025 перший день відпочинку. В середу гонка відновиться 157-кілометровим рівнинним етапом зі стартом і фінішем у Тулузі.