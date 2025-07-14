Металіст 1925 готовий віддати в оренду Юрченка та Кравця – джерело
Владлен Юрченко та Василь Кравець
ФК Металіст 1925
Двоє гравців Металіста 1925 Владлен Юрченко і Василь Кравець, все ще пов'язані контрактними зобов'язаннями з клубом.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, харківський клуб готовий віддати обох в оренду і навіть покривати частину зарплати гравців за контрактом.
Нагадаємо, що після приходу нового головного тренера Младена Бартуловича клуб перестав розраховувати на гравців нібито через те, що вони псують мікроклімат у команді.
Юрченко і Кравець були відсторонені від роботи з першою командою харків'ян, але контракти у гравців ще чинні – 1,5 року у Юрченка і рік у Кравця.
Раніше повідомлялося, що Юрченко може перейти в Зорю.