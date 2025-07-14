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Металіст 1925 готовий віддати в оренду Юрченка та Кравця – джерело

Олексій Мурзак — 14 липня 2025, 19:15
Металіст 1925 готовий віддати в оренду Юрченка та Кравця – джерело
Владлен Юрченко та Василь Кравець
ФК Металіст 1925

Двоє гравців Металіста 1925 Владлен Юрченко і Василь Кравець, все ще пов'язані контрактними зобов'язаннями з клубом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, харківський клуб готовий віддати обох в оренду і навіть покривати частину зарплати гравців за контрактом.

Нагадаємо, що після приходу нового головного тренера Младена Бартуловича клуб перестав розраховувати на гравців нібито через те, що вони псують мікроклімат у команді.

Юрченко і Кравець були відсторонені від роботи з першою командою харків'ян, але контракти у гравців ще чинні – 1,5 року у Юрченка і рік у Кравця.

Раніше повідомлялося, що Юрченко може перейти в Зорю.

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