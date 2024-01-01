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Колишній захисник Дніпра-1 перейшов до Сантоса

Хайнер гратиме за клуб легендарного Пеле на правах оренди
Сьогодні 21:40 211 0
Колишній захисник Дніпра-1 перейшов до Сантоса
#Сантос

Джерело - sport.ua.

Бразильський Сантос, який за підсумками розіграшу сезону-2023 вилетів з Серії А, оформив трансфер 28-річного правого захисника Хайнера, який відомий в Україні за виступами у складі Дніпра-1.

Про це повідомляє пресслужба Сантоса.

У Сантосі Хайнер проведе весь 2024 рік на правах оренди. Найближчим часом футболіст має пройти медичний огляд та оформити решту формальностей для повноцінного завершення переходу.

Контракт Хайнера належить клубу Азуріз. Саме звідти футболіста у січні минулого року орендував Дніпро-1, але через пів року український клуб так і не здійснив спроб викупити контракт виконавця.

Другу частину минулого року Хайнер на правах оренди провів у Корітібі.

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