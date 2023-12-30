Фірміно може повернутися в АПЛ

Фірміно може змінити клуб

Колишній нападник Ліверпуля Роберто Фірміно в найближче трансферне вікно може піти з клубу Аль-Ахлі з Саудівської Аравії, щоб продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Daily Mail.

До 32-річного бразильця є інтерес з боку неназваних клубів АПЛ. Також повідомляється про інтерес до Фірміно з боку турецьких команд.

Роберто Фірміно нібито не зміг знайти себе в чемпіонаті Саудівської Аравії, а також адаптуватися до укладу життя в цій країні.

Фірміно став гравцем клубу Аль-Ахлі влітку цього року. У нинішньому сезоні форвард взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, забив три голи, зробив 3 асисти.