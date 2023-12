Рома може відмовитися від підписання Бонуччі

Рома вирішила не підписувати захисника Уніона Леонардо Бонуччі.

Про цеповідомляє Get Italian Football News.

Актуально: Бонуччі готовий піти на пониження зарплати, щоб перейти в Рому

Можливою причиною є те, що проти нього виступають вболівальники Роми, які вважають, що колишньому гравцю Ювентуса не вистачає любові до команди.

Leonardo Bonucci's move to Roma is currently off, sources inform Get Italian Football News. More follows.