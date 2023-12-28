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Рома може відмовитися від підписання Бонуччі

Можливою причиною є те, що проти нього виступають вболівальники Роми
Сьогодні 21:53 179 0
Рома може відмовитися від підписання Бонуччі
#Леонардо Бонуччі, #Рома, #Уніон Берлін

Джерело - Чемпіон.

Рома вирішила не підписувати захисника Уніона Леонардо Бонуччі.

Про цеповідомляє Get Italian Football News.

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Можливою причиною є те, що проти нього виступають вболівальники Роми, які вважають, що колишньому гравцю Ювентуса не вистачає любові до команди.

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