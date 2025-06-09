Левандовський пояснив відмову грати за збірну Польщі

Форвард Барселони Роберт Левандовський обурений ставленням головного тренера збірної Польщі Міхала Пробежи.

Цитує гравця WP SportoweFakty.

36-річний нападник пропустив червневий збір національної команди, щоб відпочити після виснажливого сезону. Рішення було ухвалено разом із тренерським штабом збірної. Пізніше стало відомо, що Пробеж забрав у нападника пов’язку капітана.

"Я отримав несподіваний дзвінок від тренера Міхала Пробежа з інформацією, що він вирішив позбавити мене капітанської пов’язки. Я зовсім не був до цього готовий – якраз укладав дітей спати. Розмова тривала кілька хвилин. Я навіть не встиг повідомити своїй сім'ї або поговорити з кимось про те, що сталося, як за кілька хвилин на сайті польської федерації з’явилася відповідна інформація. Спосіб, у який це мені повідомили, щиро здивував мене. Мені здавалося, що такі справи слід вирішувати інакше. Усе було передано телефоном, так не повинно бути. Тренер зрадив мою довіру", – розповів гравець.

Форвард вважає, що тренер піддався тиску зі сторони ЗМІ та порушив наявні домовленості.

"Збірна завжди була для мене найважливішою. Водночас мені дуже боляче через те, що сталося. Справа не стільки в рішенні щодо пов’язки, скільки в тому, як мені це повідомили. Мені важко сказати, що стояло за цим рішенням, тому що, як я вже згадував, розмова була дуже короткою. У мене склалося враження, що тренер піддався тиску з боку ЗМІ. Він порушив наші домовленості, і саме тому мене здивувала його поведінка. Я хочу спокійно обміркувати все це. Мені потрібно видихнути. Тоді я зможу сказати більше про свої думки і про те, що буде далі. Сьогодні є біль і злість. Я завжди щиро дбав про збірну. У цьому плані нічого не змінилося", – розповів Левандовський.

Зазначимо, що Міхал Пробеж працює на чолі "біло-червоних" з вересня 2023 року. За це час поляки зіграли 20 матчів, у яких здобули 10 перемог, 4 рази зіграли внічию та 6 разів зазнали поразки.

Нагадаємо, що вже відомі десять збірних, які гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року.