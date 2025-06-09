Португалія в серії пенальті обіграла Іспанію та стала переможцем Ліги націй-2024/25

У неділю, 8 червня, в Мюнхені на "Альянц Арені" в межах фіналу Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 відбувся матч між Португалією та Іспанією.

Тренери обох команд зробили по дві заміни, якщо порівнювати склади з тими, які виходили у півфіналі.

Стартовий відрізок поєдинку залишився за підопічними Луїса де ла Фуенте, які все ж не змогли організувати швидкий гол. Цікаво, що коли ініціатива перейшла до ніг португальців, саме тоді "фурії росі" вдалоса пробити Діогу Кошту. Хоча обійшлося не без удачі.

На 21-й хвилині Мартін Субіменді розігнав атаку та віддав м'яч у фланг на Ламіна Ямала, який виконав навіс у штрафний. Там Рубен Діаш у падінні вибив м'яч, але недалеко. Ніко Вільямс намагався завдати удару, проте йому завадили Кошта та Жоау Невеш. І тут момент завершив той, хто все розпочав – Субіменді з близької відстані переправив м'яч до сітки.

На щастя фанатів Португалії, команда Роберто Мартінеса доволі швидко зуміла відігратися. Вже за п'ять хвилин Педру Нету віддав пас на Нуну Мендеша, той увійшов до штрафної та потужним низовим ударом вразив дальній кут.

Після цього Іспанія повернула м'яч під свій контроль, що у підсумку призвело до голу в роздягальню.

На останній хвилині першого тайму Педрі віддав класну проникаючу передачу на Мікеля Оярсабаля, який без проблем переграв Кошту – Іспанія знову повела в рахунку.

У перерві Мартінес зробив дві заміни, сподіваючись, що вони допоможуть врятуватися. Проте це зробили не свіжі гравці.

Мендеш, якого можна вважати найкращим гравцем Португалії в цьому матчі, дуже легко пройшов на фланзі Ямала та прострілив у центр штрафної. Робін Ле Норман заблокував цю передачу, але м'яч піднявся у повітря. Цим скористався Кріштіану Роналду, який без труднощів виграв корпусом позицію у Марка Кукурельї та ударом у дотик відновив паритет.

Цей гол мав той же ефект, що й гол Мендеша: іспанські футболісти знову заволоділи ініціативою. Більше того, процент володіння м'ячем виріс ще більше, ніж у перші 45 хвилин. Проте ні до чого серйозного біля воріт жодної з команд це не призвело.

А наприкінці матчу відбулося те, свідками чого фанати були дуже рідко: Роналду впав на газон, попросивши заміну – форвард не зміг продовжити зустріч. Схожа картина була у фіналі Євро-2016, хоча тоді травма сталася значно раніше.

За ті хвилини, що залишалися в межах основного часу, жодна з команд не змогла вирвати перемогу, тож на всіх очікували екстратайми.

Там не було нічого цікавого, поки футболісти не вирішили влаштувати сутичку. Мендеш увірвався до штрафної та впав на газон. Суддя показав, що нічого не буде.

Захисник ПСЖ побіг до арбітра з претензіями, проте його на шляху до цього штовхнув Алекс Баена, що й призвело до масової сутички. Як результат, по жовтій для Мендеша та Баени. До слова, це була найбільш активна фаза у матчі за тривалий час.

В невеликій перерві де ла Фуенте пішов на неочікуваний крок – він замінив Ямала на Єремі Піно. Проте не він мав наступну нагоду забити, а Педро Порро. Захисник Тоттенгема побачив, що Кошта задалеко вийшов з воріт, та завдав удару з центра поля. Трохи не вистачило влучності, хоча було доволі близько.

Добре активності матчу додав Рафаель Леау своїми слаломами по лівому флангу. Одним з таких вінгер Мілана заробив попередження для Порро. Але ж небезпеки від цього не додалося.

Суперники спробували забити той самий необхідний гол, але безуспішно – екстратайми пройшли скоріше з очікуванням на серію пенальті, яка й настала.

Першими пробивали португальці, у яких Гонсалу Рамуш, який замінив травмованого Роналду, впорався зі своїм завданням, пробивши по центру. Мікель Меріно ще більш впевнено відповів.

Вітінья, Баена, Фернандеш, Іско та Мендеш безпомилково реалізували свої спроби. Як виявилося, вирішальний удар виконав Альваро Мората, який, відверто кажучи, пробив погано. Такий удар Кошта не міг не відбити.

Рубен Невеш виконав фінальний п'ятий удар, який приніс Португалії перемогу та статус переможця Ліги націй сезону-2024/25.

Ліга націй УЄФА сезону-2024/25

Фінал, 8 червня

Португалія – Іспанія 2:2 (1:2) – за пенальті 5:3

Голи: 0:1 – 21 Субіменді, 1:1 – 26 Мендеш, 1:2 – 45 Оярсабаль, 2:2 – 61 Роналду.

Португалія: Кошта – Ж. Невеш (46 Семеду), Діаш, Інасіу (74 Вейга), Мендеш – Б. Сілва (74 Леау), Вітінья, Нету (106 Жота), Фернандеш, Консейсау (46 Р. Невеш) – Роналду (88 Рамуш).

Іспанія: Сімон – Мінгеса (92 Порро), Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья – Педрі (74 Іско), Субіменді, Руїс (74 Меріно) – Ямал (106 Піно), Оярсабаль (111 Мората), Вільямс (92 Баена).

Попередження: Інасіу, Нету, Мендеш – Руїс, Ле Норман, Баена, Порро.

Завдяки цій перемозі збірна Португалії стала першою командою, яка виграла Лігу націй двічі. "Команда обраних" стала дебютним переможцем Ліги націй у 2019 році.

Після португальців турнір вигравали збірна Франції (2021) та збірна Іспанії (2023).