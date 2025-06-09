Баварія націлилась на трансфер вінгера ПСЖ

Мюнхенська Баварія шукає варіанти підсилення позиції лівого вінгера.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Головною ціллю мюнхенців на цю позицію є Бредлі Барколя з ПСЖ. Наразі Баварія активно вивчає потенційний трансфер 22-річного француза.

Якщо цей перехід оформити не вдасться, то головною альтернативою є Ніко Вільямс з Атлетика. Також серед варіантів є Каору Мітома з Брайтона, Рафаел Леау з Мілана та Коді Гакпо з Ліверпуля.

Нагадаємо, Барколя є вихованцем Ліона. Він перейшов у паризький клуб влітку 2023 року за 45 млн євро. У минулому сезоні на його рахунку 58 матчів: 21 гол та 18 асистів.

Напередодні Баварія оголосила про підписання захисника Баєра Джонатана Та.