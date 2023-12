Бонуччі готовий піти на пониження зарплати, щоб перейти в Рому

Центральний захисник Уніона Леандро Бонуччі близький до переходу у Рому.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Це буде безплатний трансфер, 36-річний італієць припинить термін дії свого контракту з німецьким клубом.

Бонуччі готовий піти на пониження зарплати, щоб завершити угоду.

