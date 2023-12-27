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Бонуччі готовий піти на пониження зарплати, щоб перейти в Рому

Італієць перейде на правах вільного агента
Сьогодні 16:39 130 0
Бонуччі готовий піти на пониження зарплати, щоб перейти в Рому
#Леонардо Бонуччі, #Рома, #Уніон Берлін

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Уніона Леандро Бонуччі близький до переходу у Рому.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Це буде безплатний трансфер, 36-річний італієць припинить термін дії свого контракту з німецьким клубом.

Бонуччі готовий піти на пониження зарплати, щоб завершити угоду.

Нагадаємо, Бонуччі хоче зіграти на Євро-2024.

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