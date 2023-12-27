Бонуччі готовий піти на пониження зарплати, щоб перейти в Рому

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Уніона Леандро Бонуччі близький до переходу у Рому.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Це буде безплатний трансфер, 36-річний італієць припинить термін дії свого контракту з німецьким клубом.
Бонуччі готовий піти на пониження зарплати, щоб завершити угоду.
Leonardo #Bonucci is getting closer to #ASRoma from #UnionBerlin without #transfers fee. Ready a 6-months contract. The centre-back is ready to accept a salary cut to help #Roma to finalize the deal. #transfers https://t.co/TROtomshlh— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 27, 2023
Нагадаємо, Бонуччі хоче зіграти на Євро-2024.
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