Алонсо провів перше тренування з Реалом

Новий головний тренер Реала Хабі Алонсо провів перше тренування на чолі мадридського клубу.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Гравці розпочали підготовку до Клубного чемпіонату світу. У загальну групу повернулись Мілітао, Куртуа, Карвахаль, Алаба та Браїм Діас - гравці, які відновились від травм.

Зазначається, що Рюдігер, Менді, Ендрік та Камавінга все ще відновлюються, тоді як Вальверде працював у залі.

"Галактікос" зіграють свій перший матч на Клубному чемпіонаті світу 18 червня проти Аль-Хіляля.

Напередодні аналітики компанії Opta за допомогою суперкомп'ютера назвали фаворита на перемогу в КЧС-2025.

Нагадаємо, турнір пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі, а переможець отримає 100 мільйонів доларів.