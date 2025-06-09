Садіо Мане може залишитися без клубу

Екснападник Ліверпуля Садіо Мане ризикує незабаром залишитися без клубу.

Про це повідомляє видання Mirror.

Джерела видання інформують, що Аль-Наср збирається підписати на місце сенегальця іншого гравця. Тож тепер Садіо змушений шукати інше місце для працевлаштування.

У минулому сезоні саудівської Про-ліги Мане зіграв у 32 матчах, в яких відзначився 14 голами та віддав 12 результативних передач. Трансфермаркет оцінює 33-річного футболіста у 8 мільйонів євро.

Окрім Ліверпуля, в Європі Мане грав за Баварію, Саутгемптон, Мец та Ред Бул.

В 2022 році Садіо був близьким до отримання Золотого м’яча. Тоді сенегалець посів друге місце у голосуванні, пропустивши вперед лише Каріма Бензема.

Раніше повідомлялося, що вінгер Ліверпуля Луїс Діас став головною трансферною ціллю саудівського Аль-Насра.