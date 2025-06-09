Легкої прогулянки не буде: тренер – про матч збірної України з Новою Зеландією

Відомий український тренер Олег Федорчук вважає, що збірній Україні не варто очікувати легкого матчу з Новою Зеландією на Canadian Shield.

Цитує тренера "Український футбол".

"Що собою являє збірна Нової Зеландії, в Україні ніхто не знає. Але легкої прогулянки не буде. Думаю, що острів’яни десь на ментальному рівні сповідують англійський стиль, а отже буде чимало боротьби, пішки по полю вони точно не ходитимуть", – сказав фахівець.

Тренер вважає, що Сергій Ребров змінить стартовий склад команди

"Щодо складу України, то, я так думаю, варто очікувати на заміни. Чеберку б варто дати час ігровий, цьому симпатичному хлопцю, як його, оборонець наш… Таловєров? Так, він! Я його називаю сам для себе саме так – симпатичний гравець", ‒ заявив Федорчук.

10 червня підопічні Сергія Реброва проведуть другий і завершальний матч турніру Canadian Shield – проти збірної Нової Зеландії. Матч розпочнеться о 23:50 за київським часом.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".