Грала у Греції: гравчиня Будівельника прокоментувала повернення у клуб

Захисниця Юлія Гутевич, яка наступний сезон проведе в складі столичного Будівельника, розповіла про своє повернення в клуб.

Інтерв’ю опубліковано на офіційній сторінці клубу у Facebook.

Баскеболістка заявила, що одним з ключових факторів її позитивного рішення про повернення в київський клуб стало те, що вона вже виступала за Будівельника і добре знає умови в команді.

"Одним із головних факторів стало те, що я вже кілька років тому виступала за Будівельник і знаю, що клуб відповідально ставиться до гравців, створюючи хороші умови для роботи ", – заявила вона.

Гутевич заявила, що вже провела телефонну розмову з головним тренером команди Віталієм Чернієм. Детальніше про її роль в команді гравчиня та наставник домовилися поговорити під час особистої зустрічі.

Юлія Гутевич виступала за Будівельник у сезоні 2021/22. Також грала за Київ-Баскет, а минулий сезон провела у грецькій команді Андрогеас.

Раніше повідомлялося, що київський баскетбольний клуб Будівельник відновив жіночу команду.