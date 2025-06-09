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Грала у Греції: гравчиня Будівельника прокоментувала повернення у клуб

Андрій Мошкун — 9 червня 2025, 21:47
Грала у Греції: гравчиня Будівельника прокоментувала повернення у клуб
Юлія Гутевич
ФБУ

Захисниця Юлія Гутевич, яка наступний сезон проведе в складі столичного Будівельника, розповіла про своє повернення в клуб.

Інтерв’ю опубліковано на офіційній сторінці клубу у Facebook.  

Баскеболістка заявила, що одним з ключових факторів її позитивного рішення про повернення в київський клуб стало те, що вона вже виступала за Будівельника і добре знає умови в команді.

"Одним із головних факторів стало те, що я вже кілька років тому виступала за Будівельник і знаю, що клуб відповідально ставиться до гравців, створюючи хороші умови для роботи ", – заявила вона.

Гутевич заявила, що вже провела телефонну розмову з головним тренером команди Віталієм Чернієм. Детальніше про її роль в команді гравчиня та наставник домовилися поговорити під час особистої зустрічі.

Юлія Гутевич виступала за Будівельник у сезоні 2021/22. Також грала за Київ-Баскет, а минулий сезон провела у грецькій команді Андрогеас.

Раніше повідомлялося, що київський баскетбольний клуб Будівельник відновив жіночу команду.

Будівельник Жіноча Суперліга з баскетболу Юлія Гутевич Віталій Черній

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