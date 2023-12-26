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Бонуччі хоче зіграти на Євро-2024

Задля цього захисник може повернутися до Італії
Сьогодні 12:10 182 0
Бонуччі хоче зіграти на Євро-2024
#Леонардо Бонуччі, #Рома, #Уніон

Джерело - xsport.ua.

36-річний захисник берлінського Уніону Леонардо Бонуччі продовжує переговори із римською Ромою.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Гравець хоче повернутися до Італії заради можливості поїхати на чемпіонат Європи наступного літа.

У Німеччині за Уніон Бонуччі зіграв у 10 матчах цього сезону та забив один гол.

На цей час Уніон посідає 15-те місце у турнірній таблиці Бундесліги. Transfermarkt оцінює Леонардо Бонуччі у 1,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що Бонуччі загрожує дискваліфікація на 6 місяців.

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