Бонуччі хоче зіграти на Євро-2024

Задля цього захисник може повернутися до Італії

36-річний захисник берлінського Уніону Леонардо Бонуччі продовжує переговори із римською Ромою.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Гравець хоче повернутися до Італії заради можливості поїхати на чемпіонат Європи наступного літа.

У Німеччині за Уніон Бонуччі зіграв у 10 матчах цього сезону та забив один гол.

На цей час Уніон посідає 15-те місце у турнірній таблиці Бундесліги. Transfermarkt оцінює Леонардо Бонуччі у 1,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що Бонуччі загрожує дискваліфікація на 6 місяців.