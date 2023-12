Ювентус хоче, щоб Фіорентина викупила Артура з оренди

Півзахисник Фіорентини Артур, який належить Ювентусу, може стати повноцінним гравцем "фіалок".

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У Флоренції задоволені виступами 27-річного бразильця. Ювентус сподівається, що Фіорентина скористається опцією викупу Артура за 20 мільйонів євро.

Сам гравець хотів би залишитися у складі "фіалок".

