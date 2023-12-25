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Ювентус хоче, щоб Фіорентина викупила Артура з оренди

У Флоренції задоволені виступами 27-річного бразильця
Сьогодні 19:01 153 0
Ювентус хоче, щоб Фіорентина викупила Артура з оренди
#Фіорентина, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Фіорентини Артур, який належить Ювентусу, може стати повноцінним гравцем "фіалок".

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

  Монца - Фіорентина 0:1: огляд матчу Серії А

У Флоренції задоволені виступами 27-річного бразильця. Ювентус сподівається, що Фіорентина скористається опцією викупу Артура за 20 мільйонів євро.

Сам гравець хотів би залишитися у складі "фіалок".

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