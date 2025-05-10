Чоботар здобув срібло чемпіонату Європи-2025

Українець Валерій Чоботар здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи з карате, який проходить у Єревані (Вірменія).

У фінальній сутичці українець (вагова категорія до 84 кг) поступився представнику Хорватії Івану Квесичу.

Напередодні Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов виграли дві бронзові медалі для України. Також близькою до нагороди була Анжеліка Терлюга, яка повернулась до змагань після народження дитини.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи є відбірковим етапом на чемпіонату світу, який пройде у листопаді в Каїрі. Чемпіони, віцечемпіони та бронзові призери з кращими показниками зможуть відібратися на світову першість.

Найкращим показником збірної України на чемпіонатах Європи було третє місце на чемпіонаті 2023 року у Гвадалахарі (Іспанія) з 4 нагородами: 3 золоті (Анжеліка Терлюга, Андрій Заплітний та чоловіча стінка) і 1 срібна (Аніта Серьогіна).