Аталанта – Рома: де дивитися матч Серії А за участі Довбика

Рома, за яку виступає український футболіст Артем Довбик, завітає в гості до Аталанти в межах 36 туру італійської Серії А.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 12 травня, на "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія" в Бергамо. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Підопічні Клаудіо Раньєрі перед цією грою посідають 5 сходинку в турнірній таблиці. У "вовків" 63 очки за 35 матчів та серія з 19 поєдинків поспіль без поразок у Серії А.

Аталанта має 68 залікових балів за три гри до завершення чемпіонату. Напередодні колектив Джан П'єро Гасперіні здобули розгромну перемогу над Монцою.