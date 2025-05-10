Українська спортсменка Олександра Шолохова стала чемпіонкою Європи з карате.

У фінальному поєдинку 24-річна каратистка здолала суперницю з Латвії Беату Гірвіцу в категорії до 61 кг.

Зазначимо, що це перше континентальне золото в кар'єрі Шолохової та перше для України на Євро-2025.

Раніше Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов виграли дві бронзи, а Валерій Чоботар завоював срібну нагороду.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи є відбірковим етапом на чемпіонату світу, який пройде у листопаді в Каїрі. Чемпіони, віцечемпіони та бронзові призери з кращими показниками зможуть відібратися на світову першість.

Найкращим показником збірної України на чемпіонатах Європи було третє місце на чемпіонаті 2023 року у Гвадалахарі (Іспанія) з 4 нагородами: 3 золоті (Анжеліка Терлюга, Андрій Заплітний та чоловіча стінка) і 1 срібна (Аніта Серьогіна).