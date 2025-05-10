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КДК УАФ наклав штраф на Верес через образливі вигуки фанатів на адресу арбітра

Володимир Максименко — 10 травня 2025, 12:22
КДК УАФ наклав штраф на Верес через образливі вигуки фанатів на адресу арбітра
ФК Оболонь

КДК УАФ виніс вердикт щодо поведінки фанатів Вереса на матчі з Оболонню в межах 27 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Так, рівненський клуб має сплатити 75 000 гривень штрафу. До того ж УАФ застосувала додаткове покарання у вигляді одного матчу без вболівальників із випробувальним терміном в один рік.

Ще 25 000 гривень рівняни сплатять за жбурляння сторонніх предметів на поле з трибун.

Воротар Вереса Богдан Когут отримав триматчеву дискваліфікацію за використання нецензурної лайки на адресу рефері Дмитра Кубряка.

Ще 5 000 гривень клуб має заплатити за вихід офіційних осіб за межі технічної зони під час поєдинку.

Нагадаємо, сам матч завершився перемогою Оболоні 2:0, а у складі Вереса двоє футболістів отримали червоні картки. Через це вболівальники господарів поля скандували матюкливі образи на адресу Кубряка.

Цікаво, що наставник "пивоварів" Сергій Шищенко заявив, що розуміє фанатів Вереса.

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