Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сандерленд та Шеффілд здобули перемоги у перших матчах півфіналу плейоф за вихід до АПЛ

Володимир Максименко — 10 травня 2025, 11:50
Сандерленд та Шеффілд здобули перемоги у перших матчах півфіналу плейоф за вихід до АПЛ

Відбулись перші два матчі півфіналу плейоф Чемпіоншипу за вихід до Англійської Прем'єр-ліги.

Шеффілд Юнайтед не залишив особливих шансів Брістолю в гостях. Господарі поля наприкінці першого тайму отримали пенальті у свої ворота, а Роберт Дікі побачив перед собою червону картку. Згодом фаворит протистояння довів справу до розгрому – 3:0.

В іншому півфінальному протистоянні Сандерленд наприкінці зустрічі вирвав перемогу над Ковентрі Френка Лемпарда та підходить до матчу-відповіді з мінімальною перевагою – 2:1.

Зазначимо, що "котам" належать права на українського нападника Назарія Русина, який грає за Хайдук на правах оренди. Контракт футболіста з Сандерлендом розраховано до літа 2027 року з можливістю продовження ще на сезон.

Другі матчі між командами відбудуться 11 та 12 травня відповідно.

Нагадаємо, до АПЛ напряму пробились Лідс та Бернлі. За підсумками поточного сезону елітного дивізіону до Чемпіоншипу вилетіла та ж трійка команд, яка підвищилася в класі за підсумками минулого сезону.

Чемпіонат Англії, АПЛ Сандерленд Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Шеффілд Юнайтед Брістоль Сіті Ковентрі

Чемпіонат Англії, АПЛ

Артета – про трансфери Арсенала: Ви взагалі слухали мене у січні?
Слот – про відхід Трента: Звичайно, я розчарований
Миколенко проти Фулгема, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Іпсвічем
Гвардіола: Це найважчий сезон у моїй кар'єрі
Арсенал розпочав переговори про новий контракт з ключовим гравцем

Останні новини