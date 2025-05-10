Сандерленд та Шеффілд здобули перемоги у перших матчах півфіналу плейоф за вихід до АПЛ

Відбулись перші два матчі півфіналу плейоф Чемпіоншипу за вихід до Англійської Прем'єр-ліги.

Шеффілд Юнайтед не залишив особливих шансів Брістолю в гостях. Господарі поля наприкінці першого тайму отримали пенальті у свої ворота, а Роберт Дікі побачив перед собою червону картку. Згодом фаворит протистояння довів справу до розгрому – 3:0.

В іншому півфінальному протистоянні Сандерленд наприкінці зустрічі вирвав перемогу над Ковентрі Френка Лемпарда та підходить до матчу-відповіді з мінімальною перевагою – 2:1.

Зазначимо, що "котам" належать права на українського нападника Назарія Русина, який грає за Хайдук на правах оренди. Контракт футболіста з Сандерлендом розраховано до літа 2027 року з можливістю продовження ще на сезон.

Другі матчі між командами відбудуться 11 та 12 травня відповідно.

Нагадаємо, до АПЛ напряму пробились Лідс та Бернлі. За підсумками поточного сезону елітного дивізіону до Чемпіоншипу вилетіла та ж трійка команд, яка підвищилася в класі за підсумками минулого сезону.