Мілан підпише 2 захисників у зимове трансферне вікно

Мілан у січні підсилить позицію центрального захисника 2 новими футболістами.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Одним з ним має стати Маттео Габбія, якого "россонері" хочуть достроково повернути з оренди у Вільярреалі.

Гравець відкритий до такого варіанту. Також клуб підпише ще одного центрбека.

#ACMilan will sign 2 new centre-backs in the January #transfers window as revealed 10 days ago. One of them will arrive at the beginning of January: Matteo #Gabbia’s return from the loan at #Villarreal is still the simplest solution. Gabbia has already given his availability https://t.co/rDpwo2sifp