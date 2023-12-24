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Рома зацікавилася воротарем Лечче

Фальконе може стати заміною 35-річному Патрісіу
Вчора 21:11 197 0
Рома зацікавилася воротарем Лечче
Фото Getty Images
#Лечче, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Воротар Лечче Владимиро Фальконе зацікавив Рому. 

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Клуб розглядає варіант підписання 28-річного італійця наступного сезону.

Цього сезону основним воротарем Роми є 35-річний Руй Патрісіу, контракт якого спливає влітку 2024 року. Португалець провів 17 матчів за Вовків та пропустив 19 м’ячів.

Фальконе зіграв у 18 поєдинках за Лечче, пропустивши 23 голи. У трьох матчах він відіграв на нуль. Також Владимиро викликався до збірної Італії на березневі матчі відбору Євро-2024, але на поле не виходив.

Рома йде на шостій позиції у Серії А. Лечче розташувався на 12-му місці.

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