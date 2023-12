Рома зацікавилася воротарем Лечче

Воротар Лечче Владимиро Фальконе зацікавив Рому.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Клуб розглядає варіант підписання 28-річного італійця наступного сезону.

Цього сезону основним воротарем Роми є 35-річний Руй Патрісіу, контракт якого спливає влітку 2024 року. Португалець провів 17 матчів за Вовків та пропустив 19 м’ячів.

Фальконе зіграв у 18 поєдинках за Лечче, пропустивши 23 голи. У трьох матчах він відіграв на нуль. Також Владимиро викликався до збірної Італії на березневі матчі відбору Євро-2024, але на поле не виходив.

Рома йде на шостій позиції у Серії А. Лечче розташувався на 12-му місці.

#ASRoma are monitoring #Lecce’s goalkeeper Wladimiro #Falcone for the next season. #transfers