Азовський клуб до сезону готуватиметься у Полтаві

Першоліговий ФСК Маріуполь перші контрольні матчі проведе в Полтаві на початку лютого 2024 року, де візьме участь в традиційному турнірі на призи заслуженого тренера України Віктора Пожечевського.

Про це повідомляє Sport.ua.

З 15 лютого по 6 березня запланований другий етап підготовки підопічних Олега Краснопьорова, який пройде у Вінниці й де будуть зіграні спаринги з місцевою Нивою та Звягелем.

Більше не будуть виступати за містян захисники Іван Мамросенко, Микита Тепляков, півзахисники Микита Махиня, Олександр Чернецький та нападник Гліб Літюк. Маріупольці розраховують поповнити свої лави 6-7 новобранцями.

Команда налаштована пробитися до Прем'єр-ліги через стикові матчі.

Поки що в активі ФСК Маріуполь 31 очко і він посідає четверте місце в групі Чемпіонська Першої ліги.