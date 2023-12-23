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Манчестер Юнайтед повторив ганебне досягнення 1930 року

Манчестер Юнайтед вже програв 13 матчів у сезоні
Вчора 22:23 330 0
Манчестер Юнайтед повторив ганебне досягнення 1930 року
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед поступився на виїзді Вест Гему (0:2).

Про це повідомляє OptaJoе.

Ця поразка стала для манкуніанців 13-ю в цьому сезоні, якщо брати до уваги виступи у всіх турнірах (8 у Прем'єр-лізі, 4 в Лізі чемпіонів та 1 в Кубку англійської ліги). Настільки поганих результатів не було з 1930 року, коли Манчестер Юнайтед до Різдва примудрився програти 16 поєдинків.

Цікаво, що в тому сезоні "дияволи" посіли останнє місце у вищому англійському дивізіоні.

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