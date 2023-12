Манчестер Юнайтед повторив ганебне досягнення 1930 року

У матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед поступився на виїзді Вест Гему (0:2).

Про це повідомляє OptaJoе.

Ця поразка стала для манкуніанців 13-ю в цьому сезоні, якщо брати до уваги виступи у всіх турнірах (8 у Прем'єр-лізі, 4 в Лізі чемпіонів та 1 в Кубку англійської ліги). Настільки поганих результатів не було з 1930 року, коли Манчестер Юнайтед до Різдва примудрився програти 16 поєдинків.

Цікаво, що в тому сезоні "дияволи" посіли останнє місце у вищому англійському дивізіоні.

