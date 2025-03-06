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Ворскла розписала мирову з Карпатами у 20 турі УПЛ

Олександр Булава — 6 березня 2025, 15:24
Ворскла розписала мирову з Карпатами у 20 турі УПЛ
УПЛ

Полтавська Ворскла вдома зіграла внічию із львівськими Карпатами у межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Гра пройшла у рівній боротьбі, з мінімальними небезпечними моментами з обох сторін. У підсумку закономірна безгольова нічия.

Зазначимо, що у першому таймі гра на 16-й хвилині переривалася через повітряну тривогу.

Чемпіонат України – УПЛ
20 тур, 06 березня

Ворскла (Полтава) – Карпати (Львів) 0:0

Ворскла: Ісенко, Пердута, Авдилі (Мякушко, 46), Кулач (Ндукве, 74), Кане, Салабай (Ієде, 90+2), Павлюк, Малиш, Крупський, Бацула, Челядін (Хрипчук, 74).

Карпати: Кінарейкін, Сич, Бабогло, Жан Педрозу, Полегенько, Танда, Бруніньйо (Квасниця, 80), Очеретько (Шах, 38), Підлепенець (Федор, 66), Костенко (Чабан, 80), Краснопір (Іґор Невес, 66).

Попередження: Крупський, 55 – Танда, 10, Шах, 47.

Ворскла з 18 очками в активі перебуває на 14-й сходинці у турнірній таблиці, у Карпат на 10 балів більше та шоста позиція. У наступному турі полтавський колектив зустрінеться із ще одним львівським клубом - Рухом (15 березня), "Леви" вдома приймуть донецький Шахтар.

Нагадаємо, минулого туру полтавський клуб сенсаційно забрав у Динамо очки.

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