Полісся з шедевральним голом Гуцуляка перемогло Чорноморець: огляд матчу УПЛ

Житомирське Полісся вдома обіграло одеський Чорноморець у межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

За "вовків відзначались Батіста, Олександр Андрієвський та Олексій Гуцуляк, для якого це був 10-й гол у сезоні, більше лише у нападника Динамо Владислава Ваната – 11. У "моряків" гол в активі Дениса Янакова, який впевнено реалізував пенальті.

Полісся з 34 очками посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, Чорноморець перебуває на передостанній позиції з 15 балами в активі.

Чемпіонат України – УПЛ

20 тур, 06 березня

Полісся – Чорноморець 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Батіста, 2:0 – 42 Андрієвський, 2:1 – 57 Янаков, 3:1 – 78 Гуцуляк

Полісся: Волинець, Майсураде, Чоботенко, Сарапій, Михайличенко, Бабенко (Безкоровайний, 86), Бітон (Йосефі, 63), Андрієвський (Лєднєв, 78), Гуцуляк, Крушинський (Назаренко, 46), Батиста (Караман, 78)

Чорноморець: Рудько, Скиба, Кратов, Лацебіде (Кайо Гомес, 46), Єрмаков, Раян (Бутко, 62), Шпорн (Райс, 69), Когут (Робакідзе, 74), Габелок, Янаков, Попов (Тоїрів, 62)

Попередження: 34 Бабенко – 64 Шпорн

Нагадаємо, напередодні Полісся оголосило про призначення Шевчука на посаду спортивного директора. Він відповідатиме за залучення та розвиток молодих талантів в академії, в Поліссі-2 та в основній команді.