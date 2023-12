Анчелотті: Суперліга може бути позитивним моментом для всіх

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відреагував на можливе створення Суперліги.

Слова італійського фахівця цитує Madrid Xtra.

🎙| Ancelotti: "The Super League? Today's decision is important for football. Some clubs are not convinced but I think this can be a positive thing for everyone. Time will tell if this is a good thing."