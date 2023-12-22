Анчелотті: Суперліга може бути позитивним моментом для всіх

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті відреагував на можливе створення Суперліги.
Слова італійського фахівця цитує Madrid Xtra.
"Сьогоднішнє рішення важливе для футболу. Деякі клуби не впевнені, але я думаю, що це може бути позитивним моментом для всіх. Час покаже, чи це добре", - сказав Анчелотті.
🎙| Ancelotti: "The Super League? Today's decision is important for football. Some clubs are not convinced but I think this can be a positive thing for everyone. Time will tell if this is a good thing."— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 21, 2023
Нагадаємо, Наполі готовий брати участь у Суперлізі.
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