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Анчелотті: Суперліга може бути позитивним моментом для всіх

Анчелотті відреагував на можливе створення Суперліги
Сьогодні 15:53 163 0
Анчелотті: Суперліга може бути позитивним моментом для всіх
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Європейська Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відреагував на можливе створення Суперліги.

Слова італійського фахівця цитує Madrid Xtra.

"Сьогоднішнє рішення важливе для футболу. Деякі клуби не впевнені, але я думаю, що це може бути позитивним моментом для всіх. Час покаже, чи це добре", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Наполі готовий брати участь у Суперлізі.

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