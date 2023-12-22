Анчелотті: Суперліга може бути позитивним моментом для всіх

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відреагував на можливе створення Суперліги.

Слова італійського фахівця цитує Madrid Xtra.

"Сьогоднішнє рішення важливе для футболу. Деякі клуби не впевнені, але я думаю, що це може бути позитивним моментом для всіх. Час покаже, чи це добре", - сказав Анчелотті.