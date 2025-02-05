Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Малиновський назвав терміни повернення на поле

Олег Дідух — 5 лютого 2025, 16:41
Малиновський назвав терміни повернення на поле
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розповів про те, коли повернеться на поле після травми.

31-річного хавбека збірної України цитує Трибуна.

"Це може бути один тиждень, два тижні чи місяць. Тому я сподіваюсь, що з наступного тижня почну працювати з командою на 100%. А там вже як вирішить тренерський штаб. І, звичайно, як я буду себе почувати.

Мене ніхто не підштовхує, щоб це було швидше. Після такої травми може бути якийсь дискомфорт, але ми робимо всі тести. І там, де трішки чогось не вистачає, ми активно працюємо точково, щоб все підтягнути і не було дуже великого дисбалансу між лівою і правою ногами. Ми вже дуже близько і рухаємося в цьому напрямку", – заявив гравець.

Нагадаємо, 31 січня Малиновський провів перше тренування з Дженоа після травми. 21 вересня в матчі Серії А проти Венеції він вивихнув гомілкостоп і з того часу не грав.

відновлення після травми Дженоа Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Мілан та Інтер зіграли внічию, Рома Довбика врятувалася від поразки проти Наполі в компенсований час у матчі 23 туру Серії А
Малиновський вперше за тривалий час провів тренування в загальній групі Дженоа
Хавбек Бешикташа став одноклубником Малиновського
Дженоа Малиновського відмовилася продавати двох гравців
Малиновський так і не зіграє з Балотеллі: нападник залишить клуб у зимове трансферне вікно

Останні новини