Малиновський назвав терміни повернення на поле

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розповів про те, коли повернеться на поле після травми.

31-річного хавбека збірної України цитує Трибуна.

"Це може бути один тиждень, два тижні чи місяць. Тому я сподіваюсь, що з наступного тижня почну працювати з командою на 100%. А там вже як вирішить тренерський штаб. І, звичайно, як я буду себе почувати.

Мене ніхто не підштовхує, щоб це було швидше. Після такої травми може бути якийсь дискомфорт, але ми робимо всі тести. І там, де трішки чогось не вистачає, ми активно працюємо точково, щоб все підтягнути і не було дуже великого дисбалансу між лівою і правою ногами. Ми вже дуже близько і рухаємося в цьому напрямку", – заявив гравець.