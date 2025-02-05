Божевілля у Кубку Франції: клуб з другої ліги у драматичній серії пенальті вибив ексчемпіона

У вівторок, 4 лютого, пройшов, як здавалося б, звичайний матч у Кубку Франції, проте події в ньому точно нагадують якийсь голлівудський блокбастер.

Лілль приймав друголіговий Дюнкерк і на 85-й хвилині забив переможний м'яч. Щонайменше, так вважала сама команда. За мить до фінального свистка гості таки зрівняли рахунок. Доля путівки у наступний раунд залежала від "футбольної лотереї".

Господарі на досвіді реалізували три поспіль удари, натомість скромний опонент лиш з третьої спроби реалізував свій шанс. Далі ситуація на полі кардинально змінилася.

Lille lost the game from this position. pic.twitter.com/e2WXVL6RpT — Troll Football (@TrollFootball) February 4, 2025

Лілль не зумів забити з позначки, а Дюнкерк та його голкіпер Юен Жауен увійшли в кураж. "Мастифи" перестали забивати, а 19-річний воротар вирішив помножити свій успіх, зголосившись виконати вирішальний удар.

Коли ніхто вже не вірив – гості вирвали перемогу. Жауен холоднокровно реалізував пенальті та вивів Дюнкерк до чвертьфіналу.

Кубок Франції, 1/8 фіналу

Лілль - Дюнкерк 1:1 (пен. 4:5)

Голи: Андре Гомеш 85 - Теян 90+6

Лілль: Манноне, Баккер, Алессандро, Діакіте, Меньє, Андре, Мукау (Андре Гомеш, 71), Кабелла (Акпом, 63), Харальдссон, Сахрауї (Мбаппе, 63), Девід (Буадді, 90+1)

Дюнкерк: Жауен, Абнер, Кондо, Санганте, Жоржен, Скюття (Саннвіль, 76), Ессімі (Теян, 60), Секонго, Діоп (Барделі, 46), Аль-Саад (Яссін, 60), Бамму (Курте, 60)

Зазначимо, що у межах другої ліги Франції "приморці" посідають четверту сходинку, претендуючи на вихід до вищого дивізіону країни.