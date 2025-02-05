Олімпійського чемпіона з регбі відсторонили за те, що вкусив одноклубника за щоку

Керівництво регбійного клубу Біарріц, який грає у другому за силі дивізіоні Франції, вирішило відсторонити фіджійського гравця Масівесі Дакувака від команди за укус одноклубника за щоку.

Про це пише Fijivillage.com.

Днями Дакувака побився з одноклубником через гроші, ще один партнер по команді намагався розняти призвідників бійки, але Масівесі вкусив його за щоку.

На місце події приїхала швидка і забрала потерпілого до лікарні. Там йому наклали 20 швів на лице.

Пізніше Дакувака визнав скоєне, але не зміг пояснити, навіщо він так вчинив, бо взагалі не пам'ятав події того вечора. 30-річного регбіста відсторонили від команди.

Поліція розпочала розслідування. Масівесі постане перед судом у травні. У Біарріці повідомили, що дуже серйозно поставилися до ситуації та збираються активно співпрацювати з правоохоронними органами.

Масівесі Дакувака брав золото Ріо-2016 у складі збірної Фіджі з регбі-7.

Нагадаємо, Дональд Трамп стане першим чинним президентом США, який відвідає Супербоул.