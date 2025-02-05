Мілвокі обміняв у Вашингтон ключового гравця чемпіонського складу сезону-2020/21

Клуби Національної баскетбольної асоціації Мілвокі Бакс та Вашингтон Візардз погодили обмін гравцями.

Про це пише інсайдер Шемс Чаранія.

Breaking: The Milwaukee Bucks are trading Khris Middleton, AJ Johnson and a pick swap to the Washington Wizards for Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr. and second-round draft compensation, sources tell ESPN. pic.twitter.com/hCOzqqqUXE — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2025

До столиці США відправиться Кріс Мідлтон, який був одним із лідерів у чемпіонському сезоні (24,0 очка та 6,3 підбирання за 42 хвилини на паркеті за 6 матчів фіналу).

Форвард останні роки пропускає багато матчів через травми. Цього сезону він відіграв лише 23 гри. Його показники: 12,6 очка та 3,7 передачі за 24 хвилини на паркеті. Разом із ним до Вашингтона поїде Ей Джей Джонсон.

До Бакс приєднається Кайл Кузма, який ставав чемпіоном НБА у складі Лейкерс у сезоні-2020. Також Мілвокі отримають Патріка Болдуїна та пік другого раунду драфту.

Нагадаємо, нещодавно НБА сколихнула масштабна угода між Лейкерс та Далласом, у результаті якої Лука Дончич залишив Маверікс.