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Наполі готовий брати участь у Суперлізі

Клуб готовий виступати у Суперлізі
Сьогодні 19:25 239 0
Наполі готовий брати участь у Суперлізі
#Де Лаурентіс, #Наполі

Джерело - sport.ua.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс привітав рішення Європейського суду щодо Європейської Суперліги.

Про це повідомляє ANSA.

Повідомляється, що Де Лаурентіс готовий брати участь у діалозі з іншими великими європейськими клубами, щоб разом будувати проєкт. Президент Наполі неодноразово заявляв, що він виступає за створення Суперліги як альтернативного турніру з єдиними для всіх критеріями.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

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