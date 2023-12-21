Наполі готовий брати участь у Суперлізі

Клуб готовий виступати у Суперлізі

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс привітав рішення Європейського суду щодо Європейської Суперліги.

Про це повідомляє ANSA.

Повідомляється, що Де Лаурентіс готовий брати участь у діалозі з іншими великими європейськими клубами, щоб разом будувати проєкт. Президент Наполі неодноразово заявляв, що він виступає за створення Суперліги як альтернативного турніру з єдиними для всіх критеріями.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

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