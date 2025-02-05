Приходько на старті челенджера у Франції переміг представника першої сотні рейтингу АТР
У середу, 5 лютого, український тенісист Олег Приходько (327) стартував на турнірі серії челенджер у Ліллі, Франція.
У першому колі українець переміг другого сіяного, представника першої сотні світового рейтингу, італійця Луку Нарді (77) – 6:3, 7:5.
За матч Приходько одного разу подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та взяв три подачі суперника. У свою чергу, Нарді виконав 2 ейси, раз помилився на подачі та реалізував єдиний свій брейк-пойнт.
Lille challenger 2025 - ATP Challenger Tour 125
Лілль, Франція, хард (зал)
Призовий фонд – $200 000
Перше коло, 5 лютого
Олег Приходько (Україна) – Лука Нарді (Італія) 6:3, 7:5
Це була друга зустріч суперників. Українець зрівняв рахунок в особистих протистояннях.
У наступному колі Приходько зустрінеться з французом Артюром Геа (322).
Нагадаємо, що трохи раніше українець Олександр Овчаренко вийшов до другого кола челенджера в індійському Ченнаї.