Приходько на старті челенджера у Франції переміг представника першої сотні рейтингу АТР

У середу, 5 лютого, український тенісист Олег Приходько (327) стартував на турнірі серії челенджер у Ліллі, Франція.

У першому колі українець переміг другого сіяного, представника першої сотні світового рейтингу, італійця Луку Нарді (77) – 6:3, 7:5.

За матч Приходько одного разу подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та взяв три подачі суперника. У свою чергу, Нарді виконав 2 ейси, раз помилився на подачі та реалізував єдиний свій брейк-пойнт.

Lille challenger 2025 - ATP Challenger Tour 125

Лілль, Франція, хард (зал)

Призовий фонд – $200 000

Перше коло, 5 лютого

Олег Приходько (Україна) – Лука Нарді (Італія) 6:3, 7:5

Це була друга зустріч суперників. Українець зрівняв рахунок в особистих протистояннях.

У наступному колі Приходько зустрінеться з французом Артюром Геа (322).

Нагадаємо, що трохи раніше українець Олександр Овчаренко вийшов до другого кола челенджера в індійському Ченнаї.