Відео дня: українці змусили зняти прапор Росії перед матчем Олександрії в Туреччині

Перед контрольним поєдинком Олександрії проти Вісли на зборах у Туреччині українські футболісти та вболівальники помітили неприємну деталь – біля поля, де мав відбутися матч, висів прапор країни-агресора.

Цей момент не залишився без реакції. Українці звернулися до адміністрації стадіону з вимогою зняти триколор.

Відповідь не забарилася – прапор Росії оперативно прибрали, а на його місці підняли синьо-жовтий стяг.

Зазначимо, що Олександрія здобула перемогу над Віслою у товариському матчі з рахунком 3:0.

Український клуб планував провести після цієї зустрічі ще й гру проти Фредерісії з Данії, проте вона була скасована через погані погодні умови.

Напередодні в Олександрії висловилися щодо продажу Калюжного.