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Київ-Баскет переграв Кривбас і закріпився на другому місці Суперліги

Руслан Травкін — 5 лютого 2025, 17:09
Київ-Баскет переграв Кривбас і закріпився на другому місці Суперліги
facebook.com/kyivbasket

У середу, 5 лютого, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в я кому Київ-Баскет обіграв Кривбас.

Гра завершилася з рахунком 79:68.

Столичний клуб ще за першу половину здобув собі комфортну перевагу (46:34). За наступні дві чверті Київ-Баскет не втратив зі своїх рук хід гри, що і дозволило здобути перемогу.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
Регулярний сезон, 5 лютого

Кривбас – Київ-Баскет 68:79 (14:23, 20:23, 17:14, 17:19)

Нагадаємо, вчора підопічні Дмитра Забірченка були сильнішими за Черкаські Мавпи. Київ-Баскет наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці, здобувши 16 перемог при 5 поразках. Кривбас із результатом 10-10 йде на третьому місці.

Київ-Баскет Кривбас результати матчів Суперліга

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