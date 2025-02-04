Збірна України декласувала Німеччину у кваліфікації Євро-2026: огляд матчу

Збірна України розгромно обіграла команду Німеччини у межах відбору на Євро-2026 з футзалу та продовжує очолювати турнірну таблицю.

Поєдинок завершився з рахунком 9:0.

Огляд матчу

Відбір на Євро-2026 – футзал

4 тур, 4 лютого

Україна – Німеччина 9:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 4 Жук, 2:0 – 7 Жук, 3:0 – 17 Мельник, 4:0 – 21 Абакшин, 5:0 – 27 Микитюк, 6:0 – 28 Абакшин, 7:0 – 31 Фаренюк, 8:0 – 32 Жук, 9:0 – 38 Жук

Для "синьо-жовтих" це четверта перемога у відборі на європейську першість, до цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Наступні матчі кваліфікації Євро-2026 українці зіграють у квітні – проти Кіпру (11 квітня) та Румунії (15 квітня).